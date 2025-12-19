ドジャースの大谷翔平投手（３１）のベースボールカードが１８日（日本時間１９日）、３００万ドル（約４億６５００万円）という超高額で落札されたことが明らかになった。米オークションサイト「ファナティクスコレクト」で開催されていたオークションで６９件の入札があり、大谷のカードでは最高額を更新した。ＭＶＰ、サイ・ヤング賞、新人王のみに与えられる金のロゴを埋め込んだカードに大谷の直筆サイン入り。２５年４月