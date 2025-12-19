県議会11月定例会は、12月19日に最終日を迎えました。閉会の挨拶で後藤田知事は、改めて藍場浜公園での新ホール整備に意欲を見せました。県議会11月定例会は、最終日の19日に、総額339億2300万円の追加補正予算案が提案されました。職員の賃上げに取り組む福祉・介護事業者への支援など、物価高騰対策に約56億円、防災減災対策の公共事業費として約283億円を計上しています。11月補正予算としては、既に発表しているものを合