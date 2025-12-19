2025年12月13日、国内で最大規模の勢力をもつ六代目山口組が、静岡県内にある二次団体・清水一家の組事務所で「事始め」を執りおこなった。ヤクザ界に詳しいジャーナリストはこう話す。「この日は朝6時過ぎから組員らが集まり準備を進めていた。続々と執行部が到着し、六代目山口組ナンバー2の竹内照明若頭、さらに、郄山清司相談役らも到着。準備が整った午前9時頃、司忍組長が到着すると、執行部全員で出迎えていた」