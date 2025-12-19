先月、神奈川県綾瀬市の住宅に侵入し、金品を盗もうとしたとして、ベトナム国籍の男3人が警視庁に逮捕されました。3人は200件ほど窃盗を繰り返していたとみられています。窃盗未遂などの疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で無職のグエン・ヴァン・ドゥック容疑者（23）ら男3人です。グエン容疑者らは先月1日、神奈川県綾瀬市の60代の女性の住宅に侵入し、金庫をこじ開けるなどして金品を盗もうとした疑いがもたれています。警視