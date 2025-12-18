フジテレビは19日、約4年9ヶ月にわたり放送してきたバラエティー『酒のツマミになる話』の最終回「酒のツマミになる話 最終回だから未公開トーク全部出しますSP」（後9：58〜後10：52）を放送する。【番組カット】ついに最終回⋯テーマをぶつけた川島明最終回の宴で話題に上がったのは、“花束をもらう瞬間”についての本音。収録終わりやイベント、誕生日やクランクアップなど、節目の場面で手渡される花束。伊藤俊介（