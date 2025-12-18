元テレビ東京ディレクターの佐久間宣行氏が１７日、日本テレビ系「ネコになりたい。ホラン×指原のカイギカイギカイギ」で、４０歳を過ぎてから行かなくなった場所を明かした。佐久間氏は、指原莉乃とホラン千秋とトーク。その中で後輩に対して怒るときに「だんだんエスカレートしていく」「ドーパミンが出る」といい、過去の失敗まであげつらうようになったことに気づき、「俺、今気持ち良くなっているかもしれない」と自重。