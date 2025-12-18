劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』が、2026年3月27日（金）にヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかにて公開することが決定。ティザーポスターとティザー予告編が完成した。＞＞＞公開された場面カットやティザーポスターをチェック！（写真7点）『きかんしゃトーマス』は、2025年に原作出版80周年を迎えた、未就学児に大人気のキャラクター。1943年、イギリスの牧