陸上自衛隊のヘリ「CH―47」＝07年陸上自衛隊第1ヘリコプター団（千葉県木更津市）は17日、第1輸送ヘリコプター群所属の「CH―47JA」1機が、静岡県裾野市上空で、16日に約10分間レーザーを照射されたと発表した。乗員5人にけがはなく、機体の損傷もなかった。ヘリ団によると、東富士演習場を離着陸する夜間飛行訓練をしていた機体が、16日午後8時ごろから照射された。団長の伊東佳哉陸将補は「乗員や航空機の安全を脅かす危