ドミノ・ピザ ジャパン（東京都品川区）の宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が、Mサイズのピザ2枚とサイドメニュー3品がセットになった「ドミノのお正月セット」を2026年1月1日から期間限定で販売します。【写真】豪華！「お重型ボックス」！「ドミノからのお年玉」もチェック！同セットは、正月らしさを演出する数量限定の「お重型ボックス」を使用。購入した人の中から、ランダムで選ばれた強運の100人に“ピザ1年分無料