日向坂46・正源司陽子が表紙・巻頭グラビアを飾る『EX大衆』1・2月合併号（双葉社）が12月15日に発売された。 【写真】日向坂46・正源司陽子のカットを見る 全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を成功させ、2026年1月28日（水）には、16thシングル『クリフハンガー』をリリースする日向坂46。同シングルでフロントメンバーに選ばれ、グループを引っ張る正源司陽子が『E