日向坂46・正源司陽子が表紙・巻頭グラビアを飾る『EX大衆』1・2月合併号（双葉社）が12月15日に発売された。

【写真】日向坂46・正源司陽子のカットを見る

全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を成功させ、2026年1月28日（水）には、16thシングル『クリフハンガー』をリリースする日向坂46。同シングルでフロントメンバーに選ばれ、グループを引っ張る正源司陽子が『EX大衆』に登場。 今回は「自分探し」をテーマに、撮影場所をコロコロと変えながら、明るく無邪気な姿や息を呑むほどの透明感・存在感のあるカットなど、様々な正源司に迫るグラビアを掲載。

ロングインタビューでは、「おひさまの近くに行き、幸せを浴びることができた」と語る全国ツアーの振り返りや「理想のアイドル像はなく、“正源司陽子”でいくしかないと思っている」と語る現在の自分自身について。そして同期の藤嶌果歩の存在、『クリフハンガー』でセンターに抜擢された五期生・大野愛実のことまで、正源司独自の視点で語っている。

同号では、同じく日向坂46から渡辺莉奈の撮りおろし＆インタビュー、初選抜入りを果たした清水理央のソロインタビュー、片山紗希×下田衣珠季の対談、小坂菜緒のソロインタビュー、さらに「MONSTER GROOVE」東京公演レポートなど、日向坂46大特集となっている。

