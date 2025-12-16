東計電算が反落している。１５日の取引終了後に６０万株の立会外分売を実施すると発表しており、短期的な需給面への影響が警戒されているようだ。株主からの一定数量の売却意向を受けて検討した結果、流通株式比率の向上及び流動性向上を目的として実施する。分売予定期間は１２月２３～２５日で、分売値段は分売実施日の前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき