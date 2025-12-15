ゆうちょ銀行は１５日、スマートフォン決済サービス「ゆうちょＰａｙ」の決済機能を２０２６年１２月２０日で終了すると発表した。他社との競争で登録者数が伸び悩んでいたためで、ポイントや支払い履歴の確認など決済以外の機能の終了については後日発表する。ゆうちょＰａｙは１９年にサービスを開始した。ゆうちょ銀の口座から代金が直接引き落とされるのが特徴で、約１億２０００万口座の顧客基盤を生かしたサービス展開を