「映画 クレヨンしんちゃん」シリーズ最新作が、 2026年夏休みに公開決定！来年の夏休みは、 ひろしの故郷・秋田・でバケ〜ション！……のはずが、妖怪の国へ迷い込む！摩訶不思議な世界を駆け巡る、ドタバタの珍道中が始まる！！☆公開されたビジュアルをチェック！（写真3点）＞＞＞1990年より『漫画アクション』で連載が開始した『クレヨンしんちゃん』。1992年にTVアニメの放送がスタートして以来、老若男女に愛され続け