日銀が１５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円２５～２７銭と前営業日比３９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円０８～１２銭と同６２銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７２８～２９ドルと同０．００１０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS