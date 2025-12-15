モデルの近藤千尋さんは12月15日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんや娘たちとのプライベートショットを公開しました。【写真】近藤千尋＆家族の誕生日ショット「いつも家族愛にほっこりしています」近藤さんは「昨日はすき焼きを作っていたら娘たちとパパがお花を持って登場不意打ちすぎて涙腺崩壊お母さんでした」とつづり、4枚の写真を投稿。太田さんと3人の娘たちからサプライズ