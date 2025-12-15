身寄りのない高齢者の支援強化に関する報告書をまとめた厚労省の社会保障審議会部会＝15日午前、東京都千代田区厚生労働省社会保障審議会部会は15日、身寄りのない高齢者の支援強化に関する報告書をまとめた。日常生活に加え、入院時や葬儀の手続きをサポートする新たな制度の創設を提言。実施主体は各地の社会福祉協議会などを想定し、低所得者らが無料や低額で利用できる仕組みを求めた。厚労省は2026年の通常国会で社会福祉