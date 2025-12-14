作家の室井佑月氏（55）が14日、X（旧ツイッター）を更新し、20年に再婚した夫の米山隆一衆院議員（58）の投稿を引用する形で「いいえ、あなたはわかっていません」と痛烈にダメ出しした。室井氏は、8日に体調の異変で緊急入院＆手術に追い込まれた中、顧みないかのようにXで、さまざまな投稿に対し、議論を繰り返し続けている同氏に対し、11日にXで「もう離婚して下さい」と離婚を突きつけているが「一緒にそうやって頑張っていく