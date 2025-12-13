【UEFAカンファレンスリーグ】レフ・ボズナン1−1マインツ（日本時間12月12日／ポズナン市立競技場）【映像】「衝撃スラローム突破」で３人抜きマインツのMF佐野海舟が、中央から独走してファウルを受けた。止めるには引っ張るしかないーー。そう言わんばかりの推進力は、欧州の舞台でも健在だ。日本時間12月12日のUEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第5節で、マインツはアウェーでポーランドのレフ・ポズナンと対戦。