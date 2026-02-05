かつて世界最高峰だったセリエAで異彩を放ち、強豪ローマのスクデット獲得にも貢献した中田英寿。圧倒的なフィジカルと卓越したインテリジェンスに加え、優れた攻撃力と守備力も備えた彼は、1990年代当時の日本サッカー界で異端な存在だった。そんな中田は森保ジャパンでも通用するのか。ベルマーレ平塚時代（現・湘南ベルマーレ）のチームメイトで元日本代表の岩本輝雄は、その問いに対して「できるでしょうね。余裕で」と答