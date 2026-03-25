元プロサッカー選手の中田英寿さん（49）が、2026年3月22日にインスタグラムを更新した。SNSでは、中田さんの鍛え上げられた腕に注目が集まっている。神奈川で竹工芸を体験中田さんはAmazonのオーディオブック「Audible」の、「NIHONMONO 〜中田英寿 『にほん』の『ほんもの』を巡る旅〜」というコンテンツに出演している。3月22日のインスタグラムでは、神奈川・大磯町で竹工芸を体験した様子を投稿。黒の半袖Tシャツにエプロンを