日々穏やかな心で過ごすための習慣は何か。一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート代表理事の荻野淳也さんは「仕事のメールは送信ボタンを押す前に深呼吸をして『嫌な気持ちを相手にぶつけていないか』と考えるといい、メールひとつでも顔の見えない相手を思いやることが大切だ」という――。※本稿は、荻野淳也『心のざわざわ・モヤモヤが消える がんばりすぎない休み方』（三笠書房）の一部を再編集したもの