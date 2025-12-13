群馬県警本部群馬県警藤岡署は13日、同県神流町神ケ原の立処山で神奈川県藤沢市の無職男性（76）が死亡した状態で見つかったと発表した。斜面に倒れており、登山中に滑落したとみて調べる。署によると、12日午前8時半ごろ、山の駐車場に11日昼から車が止められたままだと、近隣住民から駐在所へ通報があった。車の使用者を男性だと特定し、山中を捜索していた。