Photo: Shutterstock.com PC史に残る大きなトピックです。アメリカのMicron Technologyが、29年続けてきたCrucial（クルーシャル）ブランドの事業終了を発表しました。Crucialといえば、コンシューマー向けのメモリやSSDでは超がつくほどの定番ブランド。僕も幾度となく購入したことがありましたが、まさかブランドが自体が終わってしまうとは…。企業への需要を優先するためMicron社の発表