Photo: Shutterstock.com

PC史に残る大きなトピックです。

アメリカのMicron Technologyが、29年続けてきたCrucial（クルーシャル）ブランドの事業終了を発表しました。

Crucialといえば、コンシューマー向けのメモリやSSDでは超がつくほどの定番ブランド。僕も幾度となく購入したことがありましたが、まさかブランドが自体が終わってしまうとは…。

企業への需要を優先するため

Micron社の発表によると、2026年2月まではCrucial製品の出荷を継続。2月以降もサポートは継続されます。対象となるのはコンシューマー向けのDRAM（メモリ）やSSDをはじめ、Crucialブランドの全製品。

要因はやはり、世界的なメモリ不足。

Micron社の発表にも「コア事業であるエンタープライズおよびコマーシャル分野に集中」とあるように、データセンター向けのHBMやサーバー向けDRAMにリソースを集約させる方針のようです。

Crucial製品には学生の頃からお世話になってましたし、心情的な寂しさはかなり大きいですね…。と同時に「要求品質に達していない低グレードなDRAMはサーバーに売らずコンシューマー向けに売ればよくない？」と思いますが、その余地を残さぬほど企業向けにフルコミットするってことなのかしら。

競合であるSamsung ElectronicsやSK Hynixもデータセンター向けにシフトしています。コンシューマー向けメモリの冬は、いよいよ冷え込んでいくでしょうね。ちなみに自作PC向けメモリの直近18ヶ月の相場を見ると…。

Screenshot: PCPartPicker

＼(^o^)／

Source: Micron Technology, PCPartPicker