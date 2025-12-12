仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールにて、2026年1月3日(土)に「アンパンマンとげんき100ばい！ニューイヤースペシャルステージ」が開催。アンパンマンの声でおなじみの女優・戸田恵子をスペシャルゲストに迎え、歌や踊りに加え、初となる絵本の読み聞かせが行われます。 仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール「ニューイヤースペシャルステージ」 開催日：2026年1月3日(土)時間：10:30／11:4