12月9日（火）にミスFLASH2026グランプリ発表会見が都内で開催された。記念すべき20代めのグランプリが発表されるとあって、会見にはマスコミや観覧客が多数詰めかけ、生配信もおこなわれた。5カ月にわたるオーディションを勝ち抜き、見事グランプリに輝いたのは、板野優花、美波那緒、佐々木明音の3名だ。会見ではまず、ミスFLASH2025のMAHO、丸山りさ、葵成美、鳥海かうが登壇。それぞれが任期中や1年前のグランプリ発表時の