元俳優の前山剛久さん（34）が12日までに自身のインスタグラムを更新。六本木のメンズラウンジに勤務していると明かした。ストーリーズを更新し、夜の六本木を笑顔で闊歩（かっぽ）している動画を公開。その動画に、勤務しているTikTokのリンクを添付。TikTokの動画の最後に、勤務している店舗名を公開している。「真叶（まなと）です。宜しくお願いします」とつづった。店舗の公式サイトにも自身の写真を用いて「真叶」の名が掲載