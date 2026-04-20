《本日より、TikTokをはじめ各SNSの投稿を再開いたします》4月17日、自身のInstagramでこう報告したのは、2012年12月に急逝した神田沙也加さん（享年35）の元交際相手として知られる前山剛久（35）。SNSでの発信を本格的に再始動させた。投稿では、《これまでとは少し異なる雰囲気の動画になりますが、楽しんでいただけましたら幸いです》と綴り、公開された近影では、ゆるく巻いた黒髪に胸元の大きく開いた黒のジャケット姿で登場