きょう東証グロース市場に新規上場したフィットクルーは、公開価格と同じ２２００円カイ気配でスタートした。 同社は、パーソナルトレーニングジムの運営が主な事業。美容や健康意識が高い若年女性をターゲットとした「ＵＮＤＥＵＸＳＵＰＥＲＢＯＤＹ」を都心部を中心に３１店舗展開しているほか、同じコンセプトで郊外を中心に展開する「ＵＮＤＥＵＸＳＵＰＥＲＢＯＤＹＬＩＦ