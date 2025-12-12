きょう東証グロース市場に新規上場したフィットクルー<469A.T>は、公開価格と同じ２２００円カイ気配でスタートした。



同社は、パーソナルトレーニングジムの運営が主な事業。美容や健康意識が高い若年女性をターゲットとした「ＵＮＤＥＵＸ ＳＵＰＥＲＢＯＤＹ」を都心部を中心に３１店舗展開しているほか、同じコンセプトで郊外を中心に展開する「ＵＮＤＥＵＸ ＳＵＰＥＲＢＯＤＹ ＬＩＦＥ」を１４店舗、性別に関係なくいつまでも健康であり続けるために運動と栄養指導でサポートする「Ｄｒ．ｐｌｕｓ Ｆｉｔ」を４店舗展開。このほかパーソナルトレーナー養成スクールを４店舗（いずれも２５年８月末現在）運営している。公募株式数１１万株、売出株式数２２万４４００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し５万１００株。主幹事はみずほ証券。



出所：MINKABU PRESS