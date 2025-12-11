ＡＮＹＣＯＬＯＲが続急落している。同社は１０日の取引終了後、２６年４月期第２四半期累計（５～１０月）の単独決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。最終利益予想は１４５億７０００万～１５２億６０００万円（前期比２６．６～３２．６％増）に見直し、従来予想（１４２億２３００万～１４９億１７００万円）からレンジを引き上げた。ただ、市場の高い期待値からみて、修正後の利益予想のレ