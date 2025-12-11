ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>が続急落している。同社は１０日の取引終了後、２６年４月期第２四半期累計（５～１０月）の単独決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。最終利益予想は１４５億７０００万～１５２億６０００万円（前期比２６．６～３２．６％増）に見直し、従来予想（１４２億２３００万～１４９億１７００万円）からレンジを引き上げた。ただ、市場の高い期待値からみて、修正後の利益予想のレンジは物足りなさが意識されたもようで、売りを浴びる格好となった。



今期の売上高予想は５２０億～５４０億円（同２１．３～２５．９％増）と、従来予想（５００億～５２０億円）から上方修正した。第１四半期にコマースやイベントを中心に売上高が計画を上回ったほか、第２四半期は計画通りの進捗となった。ＶＴｕｂｅｒユニットの周年施策など第３四半期以降も強い需要が見込まれており、業績予想を見直した。期末配当予想は従来の見通しから５円増額して４０円に修正。年間配当予想は７５円（前期比１０円増配）となる。



出所：MINKABU PRESS