フィラデルフィア・セブンティシクサーズのルーキー、VJ・エッジコムが自身の憧れとの初対決について語った。 シクサーズは12月8日（現地時間7日、日付は以下同）、ホームでロサンゼルス・レイカーズと対戦し108－112で敗戦を喫した。惜しくも敗れはしたものの、エッジコムにとっては一つの夢が叶った瞬間となった。“キング”レブロン・ジェームズと初めて対戦できたこと