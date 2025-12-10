牛タン専門店「焼肉 一心たん助」は2025年12月9日、公式通販サイトで仙台仕込み牛タンを中心とした「福袋2026」の販売を開始した。2026年の福袋は、定番の牛タン8mmや厚切りカットの牛タン、シチューやハンバーグなどを組み合わせた全2種を展開。総量2,160gの「たん助『得』福袋2026」(税込17,600円、通常の約50%OFF)と、商品構成は『得』と同じで2倍以上の総量5,280gが入った「たん助『豪華』福袋2026」(税込35,200円、約60%OFF)