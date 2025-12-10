【たん助 福袋2026】公式通販サイトで販売/ 最大「約60%OFF」 厚切り牛タンや牛たんシチューなどセット【焼肉 一心たん助】

牛タン専門店「焼肉 一心たん助」は2025年12月9日、公式通販サイトで仙台仕込み牛タンを中心とした「福袋2026」の販売を開始した。

2026年の福袋は、定番の牛タン8mmや厚切りカットの牛タン、シチューやハンバーグなどを組み合わせた全2種を展開。

総量2,160gの「たん助『得』福袋2026」(税込17,600円、通常の約50%OFF)と、商品構成は『得』と同じで2倍以上の総量5,280gが入った「たん助『豪華』福袋2026」(税込35,200円、約60%OFF)を販売している。また、2025年12月に発売した新商品「柚子塩仙台仕込み牛タン」を福袋特典として無料で提供する。セット商品はいずれも冷凍品。

販売期間は、2026年1月5日までを予定。いずれも数量限定で販売し、なくなり次第終了となる。商品概要は以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈たん助「福袋2026」概要〉

公式通販で人気の仙台仕込み牛タンのセットをベースに、厚切り牛たんシチューや牛タン生ハンバーグなど4品を追加して詰め合わせた。購入者への商品発送は、12月10日から順次行う予定。

【販売期間】2025年12月9日(火)〜2026年1月5日(月)

【商品発送期間】

年内発送:2025年12月10日(水)〜12月26日(金)

年明け発送:2026年1月7日(水)〜1月19日(月)

◆「たん助『得』福袋2026」(総量2,160g)

価格: 17,600円(通常35,200円相当 / 約50%OFF)

販売数: 300セット限定

【セット内容】(全11点)

･仙台仕込み牛タン8mm 塩(180g)

･仙台仕込み牛タン8mm 仙台味噌(180g)

･仙台仕込み牛タン8mm レモンペッパー(180g)

･仙台仕込み牛タン8mm 生にんにく(180g)

･厚切り仙台仕込み牛タン15mm(300g)

･極厚仙台牛タン20mm 霜たん(300g)

･牛とろホルモン 高砂長寿味噌 (140g)

･牛タン生ハンバーグ(180g)

･まるで生!牛タン刺し(100g)

･ゴロっと!厚切り牛たんシチュー(240g)

[特典(無料)]柚子塩仙台仕込み牛タン(180g)

「たん助『得』福袋2026」

◆「たん助『豪華』福袋2026」(総量5,280g)

価格: 35,200円(通常89,500円相当 / 約60%OFF)

販売数: 250セット限定

【セット内容】(全26点)

･仙台仕込み牛タン8mm 塩(180g×2)

･仙台仕込み牛タン8mm 仙台味噌(180g×2)

･仙台仕込み牛タン8mm レモンペッパー(180g×3)

･仙台仕込み牛タン8mm 生にんにく(180g×3)

･厚切り仙台仕込み牛タン15mm(300g×3)

･極厚仙台牛タン20mm 霜たん(300g×3)

･牛とろホルモン 高砂長寿味噌 (140g×2)

･牛タン生ハンバーグ(180g×2)

･まるで生!牛タン刺し(100g×2)

･ゴロっと!厚切り牛たんシチュー(240g×2)

[特典(無料)]柚子塩仙台仕込み牛タン(180g×2)

「たん助『豪華』福袋2026」

■ 公式通販サイト

〈「焼肉 一心たん助」について〉

2013年に東京･上野で創業し、牛タンをメインとした食べ放題メニューを提供している焼肉店。都内で5店舗を展開（2025年12月10日時点）。厚切りでジューシーな牛タンを提供するため、仙台仕込みの伝統製法を用いながら素材と調理方法にこだわっているという。2024年6月の「目黒店」出店に続き、2025年3月には、「上野御徒町アメ横店」をオープンした。福袋の販売は年末の恒例企画として実施しており、2025年で4回目となる。

「焼肉 一心たん助」提供メニューの例