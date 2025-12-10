通算253セーブのディアスがドジャースと契約合意、複数の米メディアが報道メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手がドジャースと契約合意に達したと、複数の米メディアが9日（日本時間10日）に報じた。獲得報道直後、ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」は、ディアス獲得に関するアンドリュー・フリードマン編成本部長の発言を取り上げた。公開された動画で、フリードマン編成本部長は「残念ながら（正式発表