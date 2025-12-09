8日夜、青森県で最大震度6強を観測する地震がありました。この地震で発表されていた北海道と東北4県の避難指示は解除されました。【映像】地震発生時の様子総務省消防庁によりますと、午後0時時点で北海道で10人、青森県で22人、岩手県で3人の合わせて35人のけが人が出ているということです。また、この地震で発表されていた北海道と東北4県の避難指示はすべて解除されました。（ANNニュース）