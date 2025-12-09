12月1日に24歳の誕生日を迎えた愛子さま。今年は戦後80年の慰霊の旅や、初の海外公式訪問となるラオス訪問も実現し、活動の幅を大きく広げた1年になった。【写真】《24歳の誕生日》ラオス訪問の準備進めるため、ラオスの写真集や料理本をご覧になっている愛子さまその節目に合わせ、宮内庁ホームページではある"変化"が起きている。「天皇ご一家のご活動」ページに、新たに「愛子内親王殿下のご活動」の項目が設けられたのだ。