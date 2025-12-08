Æ±µï¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î»à¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤½ÐÍè»ö¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌÊó¤äÁòµ·¤Î¼êÂ³¤­¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÙ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢»àÂÎ°ä´þºá¤È¤·¤Æ·º»ö»ö·ï¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯11·î¡¢¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î»àË´¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°äÂÎ¤ò4Æü´ÖÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ»àÂÎ°ä´þºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿50ÂåÃËÀ­Èï¹ð¿Í¤ÎºÛÈ½¤¬¡¢¹­ÅçÃÏºÛÊ¡»³»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Èï¹ð¿Í¤Ï»Ð¡Ê¼¡½÷¡Ë¤ÈÊì¿Æ¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£³°·ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡£