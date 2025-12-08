¢£ÆüÃæ´Ø·¸¤ò°ìµ¤¤Ë°­²½¤µ¤»¤¿¹â»ÔÈ¯¸À11·î7Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹ñ²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤Î¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¼«Í³µÚ¤Ó¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬Ê¤¤µ¤ì¤ë´í¸±¤Ê»öÂÖ¡×¤ò»Ø¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÌÔÎõ¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤ò´Þ¤á¤Æ°ì¤Ä¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÅý°ì¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¤È¤¤