プレミアリーグ第15節が行われ、アストン・ヴィラとアーセナルが対戦した。アストン・ヴィラは開幕からリーグ戦5試合未勝利とつまづいたものの、現在は4連勝中と好調を維持。勝ち点を「28」に伸ばし、順位も3位まで上げてきた。対するアーセナルも序盤のリヴァプール戦で敗戦を喫したが、盤石の戦いを見せており、プレミアリーグを走っている。首位アーセナルを「6」ポイント差で追うアストン・ヴィラは、前節からスタメン2