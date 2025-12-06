1998年5月、両陛下主催の答礼晩さん会でエリザベス女王と話される天皇陛下（現上皇さま）＝ロンドンのビクトリア・アルバート博物館【ロンドン共同】当時天皇だった上皇さまが1998年に即位後初めて国賓訪英し、パレードなどで旧日本軍の元英捕虜たちから激しい抗議行動を受けた際の対応に関し、当時の英政府側が天皇陛下の示した「理解と共感」の態度が両国関係に融和をもたらしたと高く評価していたことが6日分かった。機密解除