news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「がれきから1週間ぶり“ネコ救出”インドネシア“大規模洪水”」についてお伝えします。◇11月末に大雨と洪水土砂崩れに見舞われたインドネシアのスマトラ島。12月4日、倒壊した住宅を調べる救助隊の姿が…。がれきの奥に、手を伸ばして助け出したのは、その家で飼われていた1歳のネコです。救助の様子を見守っていた飼い主は、ネコが無事に返されると、しっかりと抱き