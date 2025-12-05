TVアニメ第2期で放送された『呪術廻戦』史上最大の激闘「渋谷事変」の特別編集版に加え、来年1月より放送がスタートするTVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1話・第2話を世界初公開する『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が、全国の劇場で絶賛上映中！今回は、主人公・虎杖悠仁役の榎木淳弥さん、伏黒 恵役の内田雄馬さん、釘崎野薔薇役の瀬戸麻沙美さんに、「渋谷事変」と「死滅回游」それぞれ