ＪＤＳＣは下げ幅を縮小、環境省の公募事業を受託
2025年12月1日 13時11分

JDSCは後場に入り下げ幅を縮小している
正午ごろ、環境省が公募した事業を受託したと発表した
これを好材料視した買いが下値に入っているようだ