ＪＤＳＣは下げ幅を縮小、環境省の公募事業を受託

ＪＤＳＣ<4418.T>は後場に入り下げ幅を縮小している。正午ごろ、環境省が公募した「令和７年度自家消費型太陽光発電等を活用した企業・地域の脱炭素化に係る調査・検討委託業務【総合評価落札方式】」を受託したと発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っているようだ。



この取り組みは、国が掲げる温室効果ガスの削減目標である３５年度に１３年度比６０％、４０年度に７３％削減という実現に直結する施策検討に資するもの。従来の系統データには反映されにくい「見えない導入量」を可視化し、国のエネルギー基本計画達成に向けた重要なエビデンスを提供。特に「自家消費型太陽光発電」の導入実態を把握し、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた政策検討に貢献する。



出所：MINKABU PRESS