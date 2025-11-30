AC長野パルセイロは30日、前日のJ3リーグ最終節を終えて「不甲斐ない成績でシーズンを終えることとなりました。ご支援ご声援を賜りました全ての皆さまに対し、ご期待にお応えすることができずに大変申し訳ありませんでした」と声明を発表した。長野は開幕白星発進を飾ったものの最後は5連敗で終わり、自動残留圏ワーストの19位(今季20位は入れ替え戦)となった。クラブは公式サイトを通じて「我々プロのクラブチームは、勝つこ