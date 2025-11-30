[11.30 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè14Àá](BUKO Stadion)¢¨22:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼]ÀèÈ¯GK 1 R. KoemanDF 4 G. OfferhausDF 6 D. BakkerDF 14 Neville Ogidi NwankwoMF 2 J. HardeveldMF 8 T. OwusuMF 11 T. NoslinMF 17 N. RossenMF 27 P. BrouwerMF 39 J. Ritmeester van de KampFW 7 S. Hetli¹µ¤¨GK 13 T. BodakGK 20 D. ReizigerDF 5 Nigel Ogidi NwankwoDF 15 A. LechkarDF 21 D. KoswalDF 29 D. MaloneMF 1