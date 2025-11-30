[11.30 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè14Àá](BUKO Stadion)

¢¨22:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼]

ÀèÈ¯

GK 1 R. Koeman

DF 4 G. Offerhaus

DF 6 D. Bakker

DF 14 Neville Ogidi Nwankwo

MF 2 J. Hardeveld

MF 8 T. Owusu

MF 11 T. Noslin

MF 17 N. Rossen

MF 27 P. Brouwer

MF 39 J. Ritmeester van de Kamp

FW 7 S. Hetli

¹µ¤¨

GK 13 T. Bodak

GK 20 D. Reiziger

DF 5 Nigel Ogidi Nwankwo

DF 15 A. Lechkar

DF 21 D. Koswal

DF 29 D. Malone

MF 16 D. Mertens

FW 9 M. Zonneveld

FW 30 K. Tejan

´ÆÆÄ

Anthony Correia

[¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]

ÀèÈ¯

GK 22 ¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥Ù¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼

DF 2 ¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ë¡¼¥¦¥³¡¼¥×

DF 4 ÅÏÊÕ¹ä

DF 5 ¥Ï¥¤¥¹¡¦¥¹¥Þ¥ë

DF 21 ¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á

MF 8 ¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼

MF 23 ¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ

MF 27 ¥¬¥¦¥¹¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥é

MF 28 ¥¦¥µ¥Þ¡¦¥¿¥ë¥¬¥ê¥ó

MF 40 ¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ

FW 9 ¾åÅÄåºÀ¤

¹µ¤¨

GK 1 ¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥¤¥í¥¦

GK 39 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ü¥·¥ó

DF 15 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹

DF 30 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥í¥È¥ó¥Ð

DF 43 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥×¥é¥°

MF 14 ¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó

MF 46 A. Ouarghi

MF 47 ¥¿¥¤¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¤¥¨¥Ù¥ë¥È

FW 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹

FW 17 ¥­¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥È

FW 32 ¥¢¥¤¥á¥ó¡¦¥¹¥ê¥Æ¥£

FW 49 ¥·¥ã¥­¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼

´ÆÆÄ

¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼

¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹