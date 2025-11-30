¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼vs¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.30 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè14Àá](BUKO Stadion)
¢¨22:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 R. Koeman
DF 4 G. Offerhaus
DF 6 D. Bakker
DF 14 Neville Ogidi Nwankwo
MF 2 J. Hardeveld
MF 8 T. Owusu
MF 11 T. Noslin
MF 17 N. Rossen
MF 27 P. Brouwer
MF 39 J. Ritmeester van de Kamp
FW 7 S. Hetli
¹µ¤¨
GK 13 T. Bodak
GK 20 D. Reiziger
DF 5 Nigel Ogidi Nwankwo
DF 15 A. Lechkar
DF 21 D. Koswal
DF 29 D. Malone
MF 16 D. Mertens
FW 9 M. Zonneveld
FW 30 K. Tejan
´ÆÆÄ
Anthony Correia
[¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥Ù¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼
DF 2 ¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ë¡¼¥¦¥³¡¼¥×
DF 4 ÅÏÊÕ¹ä
DF 5 ¥Ï¥¤¥¹¡¦¥¹¥Þ¥ë
DF 21 ¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á
MF 8 ¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼
MF 23 ¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ
MF 27 ¥¬¥¦¥¹¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥é
MF 28 ¥¦¥µ¥Þ¡¦¥¿¥ë¥¬¥ê¥ó
MF 40 ¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ
FW 9 ¾åÅÄåºÀ¤
¹µ¤¨
GK 1 ¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥¤¥í¥¦
GK 39 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ü¥·¥ó
DF 15 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹
DF 30 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥í¥È¥ó¥Ð
DF 43 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥×¥é¥°
MF 14 ¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó
MF 46 A. Ouarghi
MF 47 ¥¿¥¤¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¤¥¨¥Ù¥ë¥È
FW 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹
FW 17 ¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥È
FW 32 ¥¢¥¤¥á¥ó¡¦¥¹¥ê¥Æ¥£
FW 49 ¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼
´ÆÆÄ
¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
